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PASSION-КУХНЯ
13:03, 22 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Щука с шафраном по-еврейски

Ингредиенты: щука, лимон, белое вино, уксус, виноград, морковь, петрушка, сельдерей, мука, сливочное масло, сахар, шафран, мед или патока.

Рецепты царской России. Щука с шафраном по-еврейски
  • Щуку (1,2-1,5 кг) очистить, нарезать на порционные куски, посолить, дать полежать час.
  • Отдельно отварить до половины готовности 100 грамм очищенной моркови, добавить к ней по 50 грамм сельдерея и петрушки.
  • Переложить щуку в кастрюлю, влить 50 грамм уксуса, 200 грамм белого вина, 100 грамм винограда (лучше всего - кишмиш), 2-3 ломтика лимона без зерен и цедры.
  • Залить рыбу водой (можно использовать отвар из-под моркови) так, чтобы вода едва покрыла рыбу.
  • Накрыть крышкой и варить на большом огне до готовности рыбы.
  • Соус для щуки: развести в процеженном бульоне: 1,5 столовой ложки муки; 1,5 столовой ложки сливочного масла; четверть чайной ложки порошка шафрана; чайную ложку сахара.
  • Смесь вскипятить, добавить половину столовой ложки меда или ложку патоки.
  • Еще раз вскипятить.
  • Полить рыбу на тарелках, посыпать ее отваренным кишмишем и ломтиками свежего лимона.

Историческая справка:

Шафран играл большую роль в жизни минойской цивилизации. Древнейшие письменные упоминания шафрана обнаружены в текстах времён Ашшурбанапала из Ниневийской библиотеки. Восточные жрецы использовали шафран при отправлении обрядов, его нити вплетали в ткани.

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