Рецепты царской России. Щука с шафраном по-еврейски

Щуку (1,2-1,5 кг) очистить, нарезать на порционные куски, посолить, дать полежать час.

Отдельно отварить до половины готовности 100 грамм очищенной моркови, добавить к ней по 50 грамм сельдерея и петрушки.

Переложить щуку в кастрюлю, влить 50 грамм уксуса, 200 грамм белого вина, 100 грамм винограда (лучше всего - кишмиш), 2-3 ломтика лимона без зерен и цедры.

Залить рыбу водой (можно использовать отвар из-под моркови) так, чтобы вода едва покрыла рыбу.

Накрыть крышкой и варить на большом огне до готовности рыбы.

Соус для щуки: развести в процеженном бульоне: 1,5 столовой ложки муки; 1,5 столовой ложки сливочного масла; четверть чайной ложки порошка шафрана; чайную ложку сахара.

Смесь вскипятить, добавить половину столовой ложки меда или ложку патоки.

Еще раз вскипятить.

Полить рыбу на тарелках, посыпать ее отваренным кишмишем и ломтиками свежего лимона.

Историческая справка:

Шафран играл большую роль в жизни минойской цивилизации. Древнейшие письменные упоминания шафрана обнаружены в текстах времён Ашшурбанапала из Ниневийской библиотеки. Восточные жрецы использовали шафран при отправлении обрядов, его нити вплетали в ткани.