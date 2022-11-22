13:03, 22 ноября 2022
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Рецепты царской России. Щука с шафраном по-еврейски
Ингредиенты: щука, лимон, белое вино, уксус, виноград, морковь, петрушка, сельдерей, мука, сливочное масло, сахар, шафран, мед или патока.
- Щуку (1,2-1,5 кг) очистить, нарезать на порционные куски, посолить, дать полежать час.
- Отдельно отварить до половины готовности 100 грамм очищенной моркови, добавить к ней по 50 грамм сельдерея и петрушки.
- Переложить щуку в кастрюлю, влить 50 грамм уксуса, 200 грамм белого вина, 100 грамм винограда (лучше всего - кишмиш), 2-3 ломтика лимона без зерен и цедры.
- Залить рыбу водой (можно использовать отвар из-под моркови) так, чтобы вода едва покрыла рыбу.
- Накрыть крышкой и варить на большом огне до готовности рыбы.
- Соус для щуки: развести в процеженном бульоне: 1,5 столовой ложки муки; 1,5 столовой ложки сливочного масла; четверть чайной ложки порошка шафрана; чайную ложку сахара.
- Смесь вскипятить, добавить половину столовой ложки меда или ложку патоки.
- Еще раз вскипятить.
- Полить рыбу на тарелках, посыпать ее отваренным кишмишем и ломтиками свежего лимона.
Историческая справка:
Шафран играл большую роль в жизни минойской цивилизации. Древнейшие письменные упоминания шафрана обнаружены в текстах времён Ашшурбанапала из Ниневийской библиотеки. Восточные жрецы использовали шафран при отправлении обрядов, его нити вплетали в ткани.