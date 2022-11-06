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PASSION-КУХНЯ
17:59, 06 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Сельдь жареная под соусом

Ингредиенты: сельдь, белый хлеб, репчатый лук, куриные яйца, молоко, сухари, мука, топленое или оливковое масло.

Рецепты царской России. Сельдь жареная под соусом
  • Сельдь (примерно 600 грамм) вымочить, снять кожицу, вынуть кости, мелко порубить (хвост и голову не выбрасывать).
  • Добавить к ней порезанную луковицу (при возможности - добавить порубленные молоки).
  • Добавить белый хлеб, вымоченный в молоке.
  • Влить 70 грамм топленого или оливкового масла.
  • Добавить одно сырое яйцо.
  • Хорошенько размешать.
  • Придать массе форму рыбы-селедки, приложить хвост и голову.
  • Намазать полученную фигуру яйцом.
  • Посыпать 100 граммами сухарей или муки.
  • Жарить рыбу в оливковом масле в духовке.
  • Подавать на стол, не снимая рыбу со сковороды.

К блюду подается любой красный соус с лимоном (из томатов, но не кетчуп), или соус грибной.

Историческая справка:

Практически до конца XIV века сельдь считалась рыбой малопригодной в пищу из-за её горького привкуса и сильного запаха прогорклого рыбьего жира, который она начинала издавать буквально через несколько часов после вылова. Селёдка была едой бедняков и странствующих монахов, которые считали её употребление способом умерщвления плоти.

Фото: Freepik

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