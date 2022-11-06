17:59, 06 ноября 2022
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Рецепты царской России. Сельдь жареная под соусом
Ингредиенты: сельдь, белый хлеб, репчатый лук, куриные яйца, молоко, сухари, мука, топленое или оливковое масло.
- Сельдь (примерно 600 грамм) вымочить, снять кожицу, вынуть кости, мелко порубить (хвост и голову не выбрасывать).
- Добавить к ней порезанную луковицу (при возможности - добавить порубленные молоки).
- Добавить белый хлеб, вымоченный в молоке.
- Влить 70 грамм топленого или оливкового масла.
- Добавить одно сырое яйцо.
- Хорошенько размешать.
- Придать массе форму рыбы-селедки, приложить хвост и голову.
- Намазать полученную фигуру яйцом.
- Посыпать 100 граммами сухарей или муки.
- Жарить рыбу в оливковом масле в духовке.
- Подавать на стол, не снимая рыбу со сковороды.
К блюду подается любой красный соус с лимоном (из томатов, но не кетчуп), или соус грибной.
Историческая справка:
Практически до конца XIV века сельдь считалась рыбой малопригодной в пищу из-за её горького привкуса и сильного запаха прогорклого рыбьего жира, который она начинала издавать буквально через несколько часов после вылова. Селёдка была едой бедняков и странствующих монахов, которые считали её употребление способом умерщвления плоти.
Фото: Freepik