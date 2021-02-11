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Звезды «Игры престолов» снимутся в сериале российского режиссера

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Педро Паскаль

Фото: Global Look Press

Канал HBO анонсировал начало работы над экранизацией знаменитой игры «The Last of Us», первые эпизоды которой будет снимать российский режиссер Кантемир Балагов.

Под руководством создателя послевоенной драмы «Дылда» и фильма «Теснота» в предстоящем сериале снимутся звезды «Игры престолов» — Педро Паскаль и Белла Рамзи, об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сюжет игры «The Last of Us» («Одни из нас») разворачивается в недалеком будущем, где из-за всемирной пандемии планету заполонили зомби. Главный герой, суровый контрабандист Джоэл, путешествует по разоренной постапокалиптической Америке вместе с девочкой-подростком по имени Элли.

Педро Паскаль, исполнивший роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов», а также сыгравший главную роль в «Мандалорце» и «Нарко», был выбран на роль контрабандиста, а его юная коллега по экранизации саги «Песнь льда и пламени», сыгравшая леди Медвежьего острова Лианну Мормонт, исполнит роль компаньонки Элли.

Кантемир Балагов посвятил этой новости пост в Instagram, где поделился эмоциями в предвкушении съемок. Также актеров поприветствовал Нил Дракманн, сценарист и креативный директор обеих частей игры, вышедших в 2013-м и 2020-м годах.

Напомним, что недавно 38-летняя актриса Эсме Бьянко, известная ролью в сериале «Игра престолов», поддержала Эван Рейчел Вуд, Роуз Макгоун и других женщин, которые выступили с обвинениями певца Мэрилина Мэнсона в абьюзе.

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Фото: Global Look Press / © Imagespace, © F. S, © YLMJ, © Xinhua, © Roland Macri

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