Звезды «Игры престолов» снимутся в сериале российского режиссера

Под руководством создателя послевоенной драмы «Дылда» и фильма «Теснота» в предстоящем сериале снимутся звезды «Игры престолов» — Педро Паскаль и Белла Рамзи, об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сюжет игры «The Last of Us» («Одни из нас») разворачивается в недалеком будущем, где из-за всемирной пандемии планету заполонили зомби. Главный герой, суровый контрабандист Джоэл, путешествует по разоренной постапокалиптической Америке вместе с девочкой-подростком по имени Элли.

Педро Паскаль, исполнивший роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов», а также сыгравший главную роль в «Мандалорце» и «Нарко», был выбран на роль контрабандиста, а его юная коллега по экранизации саги «Песнь льда и пламени», сыгравшая леди Медвежьего острова Лианну Мормонт, исполнит роль компаньонки Элли.