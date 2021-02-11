Звезды «Игры престолов» снимутся в сериале российского режиссера
Фото: Global Look Press
Под руководством создателя послевоенной драмы «Дылда» и фильма «Теснота» в предстоящем сериале снимутся звезды «Игры престолов» — Педро Паскаль и Белла Рамзи, об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Сюжет игры «The Last of Us» («Одни из нас») разворачивается в недалеком будущем, где из-за всемирной пандемии планету заполонили зомби. Главный герой, суровый контрабандист Джоэл, путешествует по разоренной постапокалиптической Америке вместе с девочкой-подростком по имени Элли.
Педро Паскаль, исполнивший роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов», а также сыгравший главную роль в «Мандалорце» и «Нарко», был выбран на роль контрабандиста, а его юная коллега по экранизации саги «Песнь льда и пламени», сыгравшая леди Медвежьего острова Лианну Мормонт, исполнит роль компаньонки Элли.
Кантемир Балагов посвятил этой новости пост в Instagram, где поделился эмоциями в предвкушении съемок. Также актеров поприветствовал Нил Дракманн, сценарист и креативный директор обеих частей игры, вышедших в 2013-м и 2020-м годах.
Напомним, что недавно 38-летняя актриса Эсме Бьянко, известная ролью в сериале «Игра престолов», поддержала Эван Рейчел Вуд, Роуз Макгоун и других женщин, которые выступили с обвинениями певца Мэрилина Мэнсона в абьюзе.
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Фото: Global Look Press / © Imagespace, © F. S, © YLMJ, © Xinhua, © Roland Macri
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