Звезду сериала «Мандалорец» Джину Карано уволили — ее фанаты бунтуют в Сети
Фото: Global Look Press
Причиной расторжения контракта между студией и Джиной Карано стали сомнительные посты в социальных сетях, в которых актриса сравнила республиканцев с евреями во времена нацистской Германии.
38-летнюю актрису и экс-бойца ММА выгнали из популярного шоу на канале «Disney+» после скандального поста в Instagram, что привело к появлению хэштега #FireGinaCarano в Сети.
В заявлении для издания Hollywood Reporter представитель Lucasfilm рассказал, что в настоящее время Джина Карано покинула проект, и что в будущем сотрудничество с ней не планируется.
«Тем не менее, ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», — добавил представитель киностудии.
По сообщению инсайдера Hollywood Reporter, студия Lucasfilm и ранее искала повод для увольнения Карано из-за ее скандальных комментариев.
В ноябре в соцсети Twitter актриса издевалась над ношением масок во время пандемии коронавируса, а также поддерживала заявления Трампа о мошенничестве с избирателями во время президентских выборов 2020 года.
«Они искали причину для ее увольнения в течение двух месяцев, и сегодняшний день стал последней каплей», — заявил источник.
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Фото: © COVER Images, © Birdie Thompson, © ImagePressAgency/face to face, © Mayer/face to face, © Armando Gallo, © AdMedia
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