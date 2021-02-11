Звезду сериала «Мандалорец» Джину Карано уволили — ее фанаты бунтуют в Сети

Причиной расторжения контракта между студией и Джиной Карано стали сомнительные посты в социальных сетях, в которых актриса сравнила республиканцев с евреями во времена нацистской Германии.

38-летнюю актрису и экс-бойца ММА выгнали из популярного шоу на канале «Disney+» после скандального поста в Instagram, что привело к появлению хэштега #FireGinaCarano в Сети.

В заявлении для издания Hollywood Reporter представитель Lucasfilm рассказал, что в настоящее время Джина Карано покинула проект, и что в будущем сотрудничество с ней не планируется.

«Тем не менее, ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», — добавил представитель киностудии.