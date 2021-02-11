Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме и домашнем насилии

38-летняя танцовщица и актриса Эсме Бьянко, известная ролью в сериале «Игра престолов», поддержала Эван Рейчел Вуд, Роуз Макгоун и других женщин, которые выступили с обвинениями певца Мэрилина Мэнсона в абьюзе.

Звезда рассказала изданию The Cut, что отношения с Мэнсоном «практически уничтожили» ее.

Актриса вспоминает, что познакомилась с артистом еще в 2005 году через его возлюбленную Диту фон Тиз. После того, как сердце Мэрилина стало свободно, их общение стало более личным. Вскоре у них завязался непродолжительный роман — это время оставило глубокий отпечаток на жизни Бьянко.