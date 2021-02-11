Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме и домашнем насилии
Фото: Global Look Press
38-летняя танцовщица и актриса Эсме Бьянко, известная ролью в сериале «Игра престолов», поддержала Эван Рейчел Вуд, Роуз Макгоун и других женщин, которые выступили с обвинениями певца Мэрилина Мэнсона в абьюзе.
Звезда рассказала изданию The Cut, что отношения с Мэнсоном «практически уничтожили» ее.
Актриса вспоминает, что познакомилась с артистом еще в 2005 году через его возлюбленную Диту фон Тиз. После того, как сердце Мэрилина стало свободно, их общение стало более личным. Вскоре у них завязался непродолжительный роман — это время оставило глубокий отпечаток на жизни Бьянко.
В отношениях Мэнсон вел себя как настоящий монстр: контролировал каждый шаг девушки, был, унижал перед друзьями, заставлял принимать запрещенные вещества и изменял.
«Я чувствовала себя узницей. Я приходила и уходила по его повелению. Он контролировал мой круг общения. Приходилось звонить семье, прячась в шкафу», — рассказала актриса.
Последней каплей для актрисы стало то, что певец гонялся за ней с топором по квартире. Спустя два месяца токсичных отношений Эсме попросту сбежала от бойфренда, пока он спал.
Напомним, что ранее актриса Роуз МакГоун, известная по роли Пейдж в популярном сериале «Зачарованные», высказалась в защиту жертв Мэрилина Мэнсона, которого ранее обвинила в домашнем насилии бывшая возлюбленная. В прошлом МакГоун тоже встречалась с Мэнсоном.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: © Imagespace, © D. Long, © Ariana Ruiz, © TLeopold, © HBO
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!