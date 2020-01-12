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Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Постер к фильму "Дылда"

Фото: kinopoisk

Лента 28-летнего режиссера была отмечена Международной федерацией кинопрессы.

Работа российского режиссера Кантемира Балагова вновь получила престижную кинопремию. На кинофестивале в Палм-Спрингс фильм «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз - для меня это большая честь. Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное, чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это», — цитирует источник слова режиссера.

Стоит отметить, что кинолента «Дылда», принесшая автору приз в программе «Особый взгляд» за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме» на 72-м Каннском кинофестивале, стала вторым полнометражным фильмом Балагова. Его первая работа «Теснота», вышедшая в 2017 году, получила приз FIPRESCI на 70-м Каннском кинофестивале. А уже в понедельник, 13 января, станет известно, будет ли «Дылда» бороться за звание «Лучшего иностранного фильма» по версии Американской киноакадемии.

Напомним, в этом году церемония вручения премии Оскар состоится 9 февраля. Следите за обновлениями на Passion.ru.

Фото: Kinopoisk, Globallookpress

Видео: YouTube

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