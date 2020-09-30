Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова показала своего «толстого» мужа: «Я бы тебя и таким любила»

«Ну Катюша, ну уморили, всегда что-нибудь да придумаете оригинальное, неподражаемое! Просто супер! Огромное спасибо за позитив! Хорошего дня вам, доброго и удачного, чтобы чаще жизнь радовала приятными сюрпризами, праздниками и подарками, чтобы все вам удавалось!», «А у меня первая мысль была: "Когда вы успели так откормить мужа?!"», «Хорошего человека должно быть много, но все должно быть в меру», «Сейчас умру от смеха — какие вы прикольные», «Вы не жирные, вы просто безумно горячие, а при нагревании организм расширяется», «Смотрю и думаю: лица, вроде, знакомые, но не могу понять, кто на фото, а потом каааак поняла», — прокомментировали поклонники семьи.

Во время самоизоляции Екатерина часто показывала свои спортивные занятия дома. К активному образу она приобщила и мужа и дочь. Благодаря усиленным тренировкам актриса может похвастаться идеальной рельефной фигурой. Также она рассказывала о своем питании и тех продуктах, которых нет в ее рационе.

Екатерина и Андрей познакомились в 2009 году. Танцор увидел свою будущую жену на театральной сцене и сразу понял, что она его женщина. Знакомство их произошло чуть позже через общих приятелей, в через год они уже стали мужем и женой.