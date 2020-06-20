Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла секреты суперфигуры: «Табу — чай с тортиком перед сном»

И, по ее словам, директ завалили вопросами, как добиться такой идеальной фигуры. Отвечая на вопросы подписчиков, Екатерина разложила по полочкам свою методику борьбы за идеальные формы.

«Моей целью было нравится себе в зеркале. Уже нравлюсь, теперь нужно поддерживать и не бросать», — сказала Волкова, отвечая на вопрос, для чего она так рьяно занялась собой.

Она отметила, что не пьет много воды, как советуют некоторые диетологи, так как у нее отекают ноги, поэтому она пьет сколько, сколько просит организм. Даже во время похудения актриса не отказалась от хлеба (не может без него), но ест только темный, и даже позволяет себе иногда побаловаться сладеньким или еще чем-то запрещенным. «Но главное табу — чай с десертом перед сном», — обратила она внимание подписчиц. При этом она отметила, что не подсчитывает калории, старается не есть непосредственно перед тренировкой и сразу после нее.