Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла секреты суперфигуры: «Табу — чай с тортиком перед сном»
Фото: Instagram Екатерины Волковой
На днях звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова удивила фанатов, опубликовав в Instagram новое фото. На нем она похвасталась результатами похудения и стальным прессом с кубиками.
Фото: Instagram Екатерины Волковой
И, по ее словам, директ завалили вопросами, как добиться такой идеальной фигуры. Отвечая на вопросы подписчиков, Екатерина разложила по полочкам свою методику борьбы за идеальные формы.
«Моей целью было нравится себе в зеркале. Уже нравлюсь, теперь нужно поддерживать и не бросать», — сказала Волкова, отвечая на вопрос, для чего она так рьяно занялась собой.
Она отметила, что не пьет много воды, как советуют некоторые диетологи, так как у нее отекают ноги, поэтому она пьет сколько, сколько просит организм. Даже во время похудения актриса не отказалась от хлеба (не может без него), но ест только темный, и даже позволяет себе иногда побаловаться сладеньким или еще чем-то запрещенным. «Но главное табу — чай с десертом перед сном», — обратила она внимание подписчиц. При этом она отметила, что не подсчитывает калории, старается не есть непосредственно перед тренировкой и сразу после нее.
Фото: Instagram Екатерины Волковой
«Как добиться такого рельефного пресса? Он вроде бы есть, но не кубиками», — поинтересовалась одна из подписчиц. «Убиваться каждый день две недели минимум. Делать упражнения на разные группы брюшных мышц до жжения, не жалеть себя. Как только силы кончаются, и хочется прекратить, делаете еще пять раз сверху. И вуаля — кубы на базе», — ответила актриса.
Екатерина призналась, что за весь спортивный марафон не пропустила ни одной тренировки, каждая и которых длилась минимум по 30 минут. «Мы занимались с подругами — так легче. Когда одной было лень, мы ее подбадривали и тащили. Так же и со всеми остальными», — отметила Волкова.
Остальные секреты супрефигуры от Екатерины Волковой вы узнаете, пролистав фото в галерее.
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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