«Слишком красивая»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова примерила новую прическу — поклонники оценили

«Вечная проблема: девушки с прямыми волосами хотят их накрутить, а с непослушными мечтают сделать их идеально ровными», «Независимо от образа вы невероятно красивая, элегантная, нежная, восхитительная», «Слишком красивая», «Как будто лет на 5 помолодели», «Неожиданно. Но с гладкими волосами мне кажется лучше», «Шикарно! Катюша, вы всегда выглядите идеально, новый образ супер!», «Ох, какая», «Кудряшка Сью», «Вау!», «Очень круто», — прокомментировали увиденное подписчики Екатерины.

Несколько дней назад Екатерина Волкова нежно поздравила красавца-мужа с днем рождения. До этого актриса похвасталась стальным прессом и рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру.