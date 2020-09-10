Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова нежно поздравила красавца-мужа с днем рождения: «Люблю тебя»
Фото: www.instagram.com/karpovandrey/
Звезда сериала «Воронины» — 38-летняя Екатерина Волкова трогательно и нежно поздравила супруга с днем рождения. «Новый год, новые идеи, новые проекты, новые перспективы. У тебя так много идей и планов — и это здорово. Желаю, чтобы все сбывалось, чтобы ты хотел творить и придумывать что-то новое, как сейчас. Ты опять затеял стройку прямо в свой день рождения, но ты от этого счастлив. Люблю тебя! Иди вперед с улыбкой и не оглядывайся назад. С днем рождения, любимый», — написала она в Instagram и опубликовала фото с мужем.
Екатерина и Андрей поженились в 2010-м, через год после начала их романа. Молодой человек впервые увидел будущую жену на театральной сцене и сразу влюбился. Позже их познакомили общие знакомые. Танцор (Андрей блистал в шоу «Танцы со звездами» с Еленой Подкаминской, Ольгой Бузовой и другими знаменитыми партнершами, — прим. ред.) пригласил Екатерину на необычное свидание — индивидуальный урок танцев, где разучил с ней танго. После они уже не расставались. У пары растет дочь Елизавета.