Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова нежно поздравила красавца-мужа с днем рождения: «Люблю тебя»

Звезда сериала «Воронины» — 38-летняя Екатерина Волкова трогательно и нежно поздравила супруга с днем рождения. «Новый год, новые идеи, новые проекты, новые перспективы. У тебя так много идей и планов — и это здорово. Желаю, чтобы все сбывалось, чтобы ты хотел творить и придумывать что-то новое, как сейчас. Ты опять затеял стройку прямо в свой день рождения, но ты от этого счастлив. Люблю тебя! Иди вперед с улыбкой и не оглядывайся назад. С днем рождения, любимый», — написала она в Instagram и опубликовала фото с мужем.