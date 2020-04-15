Звезда «Великолепного века» порадовала фанатов появлением в прозрачном платье и получила сотни комплиментов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли порадовала поклонников кадрами новой фотосессии. Для съемки 36-летняя актриса выбрала полупрозрачное шелковое платье нежного кремового оттенка.
Под платье с зеркальным кроем Мерьем надела черное боди. Поклонники Узерли оценили ее образ и усыпали комплиментами.
«Что за платье, что за леди!», «Ох, как хороша», «Ты огонь», «Моя Хюррем», «Мне нравится твой стиль», «Желаю тебе здоровья и счастья», — написали в комментариях, причем многие из них были на русском языке.
Каждое появление актрисы вызывает пристальное внимание поклонников, которые до деталей разбирают ее образы и разглядывают внешность (многие подозревают Мерьем в увлечении пластикой). Так, недавно Узерли порадовала фанатов появлением в банном халате и в эффектном вечернем наряде.
Фото и видео: Instagram
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