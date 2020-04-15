Звезда «Великолепного века» порадовала фанатов появлением в прозрачном платье и получила сотни комплиментов

«Что за платье, что за леди!», «Ох, как хороша», «Ты огонь», «Моя Хюррем», «Мне нравится твой стиль», «Желаю тебе здоровья и счастья», — написали в комментариях, причем многие из них были на русском языке.

Каждое появление актрисы вызывает пристальное внимание поклонников, которые до деталей разбирают ее образы и разглядывают внешность (многие подозревают Мерьем в увлечении пластикой). Так, недавно Узерли порадовала фанатов появлением в банном халате и в эффектном вечернем наряде.