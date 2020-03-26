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Звезда «Великолепного века» показала, как выглядеть эффектно в банном халате

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Мерьем Узерли блеснула в расслабленном, но при этом роскошном образе в рамках новой модной съемки. 36-летняя звезда сериала «Великолепный век» показала, как выглядеть эффектно в простом банном халате.

На серии черно-белых снимком Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан, позирует в пушистом банном халате, интригующе спущенном с плеча. Актриса приоткрыла линию декольте, демонстрируя роскошное акцентное колье и крупное кольцо, щедро усыпанное драгоценными камнями. Будуарный образ Мерьем дополняют крупные солнцезащитные очки с темными линзами и снова короткие волосы — актриса вернулась к каре с легкими естественными волнами.

Фото: Instagram

Новые фото Мерьем Узерли восхитили Сеть. «Вы очень красивая», «Самая красивая королева в мире», «Самая милая девушка», «Просто богиня», «Красивая женщина! Очень!», «Восхищаюсь вами, Мерьем. Вы — женщина-ангел», «Самая лучшая из всех актрис» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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