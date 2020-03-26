Звезда «Великолепного века» показала, как выглядеть эффектно в банном халате

На серии черно-белых снимком Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан, позирует в пушистом банном халате, интригующе спущенном с плеча. Актриса приоткрыла линию декольте, демонстрируя роскошное акцентное колье и крупное кольцо, щедро усыпанное драгоценными камнями. Будуарный образ Мерьем дополняют крупные солнцезащитные очки с темными линзами и снова короткие волосы — актриса вернулась к каре с легкими естественными волнами.