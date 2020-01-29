«Настоящая султанша»: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли восхитила поклонников яркими образами
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Фото: Globallook
Узерли опубликовала видео с бэкстейджем fashion-съемки. Звезда примерила образы, которые произвели фурор — фолловеры не жалели комплиментов. Перед ними Мерьем предстала в эффектном черном блейзере с золотыми крыльями, перекликающимися с плиссированной юбкой-миди, затем сменила комплект на ультракороткое платье изумрудного цвета с оборками, а после — позировала в мерцающем серебристом макси с манжетами, декорированными перьями.
Поклонники, среди которых много русскоязычных фолловеров, оценили перевоплощение актрисы. «Настоящая султанша!», «Ну что за женщина! Шикарная!», «Наша султанша! Россия любит вас!», «Что за прелесть», «Самая лучшая актриса», «Шикарно, сногсшибательно!», «Зеленый цвет — супер образ», «Идеал женщины», «Такая хорошенькая, прям куколка» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Globallook, Dpa, Instagram
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