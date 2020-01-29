«Настоящая султанша»: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли восхитила поклонников яркими образами

Узерли опубликовала видео с бэкстейджем fashion-съемки. Звезда примерила образы, которые произвели фурор — фолловеры не жалели комплиментов. Перед ними Мерьем предстала в эффектном черном блейзере с золотыми крыльями, перекликающимися с плиссированной юбкой-миди, затем сменила комплект на ультракороткое платье изумрудного цвета с оборками, а после — позировала в мерцающем серебристом макси с манжетами, декорированными перьями.