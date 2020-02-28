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Легла под нож? Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли подозревают в очередной пластической операции

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Слайд, который
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Мерьем Узерли меняется день ото дня, февраль 2020 года

Фото: Instagram

Турецкие СМИ обсуждают изменившуюся внешность 36-летней Мерьем Узерли, которая, по их мнению, подкорректировала подбородок.

Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли не раз прямо спрашивали: делала ли она когда-либо пластические операции. Актриса любое вмешательство во внешность отрицает. Однако издание SABAH пишет, что невозможно не заметить преображение Хюрем Султан невозможно. Журналисты также нашли пластического хирурга Саймона Урьяна, который сотрудничал с Узерли.

Во время появления Мерьем на Берлинском кинофестивале, сообщает издание, стало заметно, что ее подбородок поменял форму и стал более очерченным.

За последние шесть лет, что прошли со времени завершения ею участия в проекте «Великолепный век», внешность актрисы сильно изменилась. Она заметно похудела и преобразилась, поэтому только ленивый не обсуждал ее и не гадал, что же с собой сделала Мерьем.

Мерьем подозревали в том, что она не отказывается в косметологических процедурах с филерами и ботоксом. Но они изменили ее внешность не в лучшую сторону. Тогда актриса перестала экспериментировать с процедурами.

И теперь, похоже, легла под нож хирурга. Саймон Урьян подтвердил, что актриса изменила форму подбородка, но она все опровергала.

«Я на самом деле регулярно навещаю пластического хирурга, но только для нанесения особого подходящего мне крема», — говорит Мерьем.

В Instagram Узерли публикует фотографии и видеоролики, в которых рассказывает о своих частых перелетах, фотосессиях и участии в разных проектах. О личной жизни Узерли не распространяется, лишь делится своим счастьем материнства. Во время съемок в «Великолепном веке» Мерьем узнала, что ждет ребенка, и отказалась от участия в проекте. Еще до рождения ее дочери Лары Узерли рассталась с отцом своей малышки.

Фото и видео: Instagram, кадры фильма, East News

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