Легла под нож? Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли подозревают в очередной пластической операции

За последние шесть лет, что прошли со времени завершения ею участия в проекте «Великолепный век», внешность актрисы сильно изменилась. Она заметно похудела и преобразилась, поэтому только ленивый не обсуждал ее и не гадал, что же с собой сделала Мерьем.

Мерьем подозревали в том, что она не отказывается в косметологических процедурах с филерами и ботоксом. Но они изменили ее внешность не в лучшую сторону. Тогда актриса перестала экспериментировать с процедурами.

И теперь, похоже, легла под нож хирурга. Саймон Урьян подтвердил, что актриса изменила форму подбородка, но она все опровергала.

«Я на самом деле регулярно навещаю пластического хирурга, но только для нанесения особого подходящего мне крема», — говорит Мерьем.