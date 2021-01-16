Звезда «Содержанок» Ребенок о панических атаках и материнстве: «Хочется все раскачать»
Фото: @sasharebenok / Instagram
Вадим и Игорь Верник пригласили для новых съемок звезду сериала «Содержанки» Александру Ребенок. Актриса рассказала телеведущим, как начала карьеру. Сразу после окончания Театрального института имени Бориса Щукина она поняла, что не знает, куда пойти работать и провела полгода дома, находясь в поисках себя. Александра увлеклась компьютерными играми, а затем решила принять участие в кастинге для нового телеканала. Девушка стала выходить в ночные прямые эфиры и отвечать на вопросы зрителей. Так, завязалась ее журналистская карьера.
Как известно, актриса успела попробовать себя в разных форматах и направлениях этой сферы, пока не случилась случайная встреча на канале «Культура», где она на тот момент работала в программе «Широкий формат». Александре поручили взять интервью у режиссера «Театр.doc» Михаила Угарова. В итоге будущая звезда вернулась к карьере актрисы и с 2005 года служила в театре. В 2012 года она с успехом попробовала себя на пробах для спектакля «Карамазовы» в МХТ им. А. П. Чехова. Режиссером спектакля выступил Константин Богомолов.
Александра Ребенок рассказала и о детских годах. Актриса выросла в Москве, в районе Новогиреево. В эфире она рассказала, что занималась в колледже Галины Вишневской и призналась, что у нее было 3 по вокалу. Девочка занималась 2-3 места в классе, поскольку не обладала «особыми талантами»: ни художественными, ни игрой на фортепиано, ни пением. Но Александра успела похвастаться и своими художественными талантами — актриса прекрасно рисует акварелью до сих пор.
Фото: YouTube / Телеканал Культура
В личной жизни Александре «хочется все раскачать». Актрисе «скучно» просто наслаждаться гармонией, поэтому она пробует новые проекты. Как отметил Игорь Верник, в ней остается «чувство неуспокоенности». Звезда спит не более 2 часов в день, а всего через две недели после рождения второго ребенка вернулась на съемочную площадку. Ведущий также напомнил, что актрисе даже удавалось играть в спектаклях на 8-9 месяцах беременности.
Фото: @sasharebenok / Instagram
Александре нравится выражение «работающая мама» — по ее мнению, «ребенку необходимо всего 20 минут родительской любви в день», но чистой и искренней. Игорь иронично назвал это «Формула 20 минут искренней любви». Такую позицию она установила себе после занятий с психологом. У актрисы случались панические атаки после рождения первого ребенка, и она обратилась за помощью к специалисту. Она решила выбрать путь самореализации и посвящает время детям только после работы: «Укладываю их спать».
После рождения дочери Леры супруг актрисы Алексей Вертков забрал на себя большую часть хлопот и «отпустил» Александру на съемочную площадку, за что она ему «безмерно благодарна».
Напомним, что Александра Ребенок и Алексей Вертков воспитывают 3-летний сына Ивана и полугодовая дочь Лера.
К слову, недавно мы писали, как Александра Ребенок во второй раз стала мамой. В Instagram актриса показала нежное фото из роддома.
Фото: @sasharebenok / Instagram
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