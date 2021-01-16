Звезда «Содержанок» Ребенок о панических атаках и материнстве: «Хочется все раскачать»

Вадим и Игорь Верник пригласили для новых съемок звезду сериала «Содержанки» Александру Ребенок. Актриса рассказала телеведущим, как начала карьеру. Сразу после окончания Театрального института имени Бориса Щукина она поняла, что не знает, куда пойти работать и провела полгода дома, находясь в поисках себя. Александра увлеклась компьютерными играми, а затем решила принять участие в кастинге для нового телеканала. Девушка стала выходить в ночные прямые эфиры и отвечать на вопросы зрителей. Так, завязалась ее журналистская карьера.

Как известно, актриса успела попробовать себя в разных форматах и направлениях этой сферы, пока не случилась случайная встреча на канале «Культура», где она на тот момент работала в программе «Широкий формат». Александре поручили взять интервью у режиссера «Театр.doc» Михаила Угарова. В итоге будущая звезда вернулась к карьере актрисы и с 2005 года служила в театре. В 2012 года она с успехом попробовала себя на пробах для спектакля «Карамазовы» в МХТ им. А. П. Чехова. Режиссером спектакля выступил Константин Богомолов.