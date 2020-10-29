Александра Ребенок рассказала, как вылечилась от бесплодия: «У меня был каменный живот»

«Поначалу мне казалось, что забеременеть очень легко — стоит только захотеть. Но в действительности оказалось не так. У нас с мужем было все хорошо в плане здоровья и анализов, но не получалось. Все это длилось полтора года, и тут мы вспомнили об одном остеопате, который был на нашей свадьбе. Алексей предложил съездить к нему. Этот мужчина осмотрел нас и попросил прийти еще раз. Я пришла к нему снова уже будучи беременной.

Он мне сказал, что я веду себя как мужчина: сама принимаю решения, взваливаю все на себя, то есть ничего женского, материнского во мне, в моем животе не было. У меня, по его словам, был настолько каменный живот и такие жесткие, негибкие органы, что забеременеть все равно не получится, как бы мы ни хотели. Остеопат поработал со мной, было, признаюсь, больновато и неприятно. Во время второго приема все встало на свои места. Я сделала тест, который оказался положительным», — поделилась звезда «Содержанок» в передаче «Судьба человека».