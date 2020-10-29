Александра Ребенок рассказала, как вылечилась от бесплодия: «У меня был каменный живот»
Фото: Starface
«Поначалу мне казалось, что забеременеть очень легко — стоит только захотеть. Но в действительности оказалось не так. У нас с мужем было все хорошо в плане здоровья и анализов, но не получалось. Все это длилось полтора года, и тут мы вспомнили об одном остеопате, который был на нашей свадьбе. Алексей предложил съездить к нему. Этот мужчина осмотрел нас и попросил прийти еще раз. Я пришла к нему снова уже будучи беременной.
Он мне сказал, что я веду себя как мужчина: сама принимаю решения, взваливаю все на себя, то есть ничего женского, материнского во мне, в моем животе не было. У меня, по его словам, был настолько каменный живот и такие жесткие, негибкие органы, что забеременеть все равно не получится, как бы мы ни хотели. Остеопат поработал со мной, было, признаюсь, больновато и неприятно. Во время второго приема все встало на свои места. Я сделала тест, который оказался положительным», — поделилась звезда «Содержанок» в передаче «Судьба человека».
Напомним, что роман Алексея Верткова и Александры Ребенок начался после съемок фильма «До свидания, мама», в котором они сыграли любовников. Вскоре они поженились и обвенчались. В 2017 году у пары родился сын Иван, а этим летом у них родился второй ребенок.
«Я очень этого хотела, мы с Лешей этого хотели, потому что, когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, а когда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за ними присматривает. Опять же, про комплекс вины, но я вижу, как ему не хватает общения, как ему хочется дружить. Я и сама выросла в семье с братом», — призналась актриса в интервью.
Фото: starface, instagram
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