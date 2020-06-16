Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с мужем: «У всех все хорошо»
Фото: Instagram Евгении Лозы
Несколько недель назад звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза рассказала о разводе с мужем — актером Антоном Батыревым. Недолго поклонники радовались за пару: их брак не продержался и года.
Актриса отметила, что предпочитает не рассказывать много о личном, но так как она и ее экс-супруг люди публичные, то важных событий в жизни не утаишь. Но причину развода тогда она не назвала.
Фото: Instagram Евгении Лозы
Но теперь во время общения с подписчиками в Instagram Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном, так как большинство вопросов было про это. «Если ваш сосед разведется, то никто не будет этого обсуждать. У публичных людей все иначе, — сказала она. — У каждого из нас все хорошо. Третьи лица ни при чем и самоизоляция тоже, мы расстались до всего этого».
Актриса также добавила, что ей теперь нужно время, чтобы прийти в себя, ведь решение о расставании с супругом всего через несколько месяцев после свадьбы далось ей нелегко. «У меня нет новых отношения. Глупее ничего не придумаешь, чем бросаться из одних отношений в другие. Я никогда не практиковала замену одного партнера другим», — рассказала Лоза.
Фото и видео: Instagram Евгении Лозы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!