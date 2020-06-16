Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с мужем: «У всех все хорошо»

Но теперь во время общения с подписчиками в Instagram Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном, так как большинство вопросов было про это. «Если ваш сосед разведется, то никто не будет этого обсуждать. У публичных людей все иначе, — сказала она. — У каждого из нас все хорошо. Третьи лица ни при чем и самоизоляция тоже, мы расстались до всего этого».

Актриса также добавила, что ей теперь нужно время, чтобы прийти в себя, ведь решение о расставании с супругом всего через несколько месяцев после свадьбы далось ей нелегко. «У меня нет новых отношения. Глупее ничего не придумаешь, чем бросаться из одних отношений в другие. Я никогда не практиковала замену одного партнера другим», — рассказала Лоза.