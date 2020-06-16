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Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с мужем: «У всех все хорошо»

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Свадьба Евгении и Антона

Фото: Instagram Евгении Лозы

Актриса была замужем за коллегой Антоном Батыревым всего несколько месяцев.

Несколько недель назад звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза рассказала о разводе с мужем — актером Антоном Батыревым. Недолго поклонники радовались за пару: их брак не продержался и года.

Актриса отметила, что предпочитает не рассказывать много о личном, но так как она и ее экс-супруг люди публичные, то важных событий в жизни не утаишь. Но причину развода тогда она не назвала.

Антон и Евгения поженились в августе 2019 года

Фото: Instagram Евгении Лозы

Но теперь во время общения с подписчиками в Instagram Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном, так как большинство вопросов было про это. «Если ваш сосед разведется, то никто не будет этого обсуждать. У публичных людей все иначе, — сказала она. — У каждого из нас все хорошо. Третьи лица ни при чем и самоизоляция тоже, мы расстались до всего этого».

Актриса также добавила, что ей теперь нужно время, чтобы прийти в себя, ведь решение о расставании с супругом всего через несколько месяцев после свадьбы далось ей нелегко. «У меня нет новых отношения. Глупее ничего не придумаешь, чем бросаться из одних отношений в другие. Я никогда не практиковала замену одного партнера другим», — рассказала Лоза.

Фото и видео: Instagram Евгении Лозы

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