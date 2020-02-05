Звезда сериалов «Восток-Запад» и «Великолепный век» отправился в тюрьму на 17 лет
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Фото: Кадр из фильма
Звезда популярных сериалов «Великолепный век» и «Восток-Запад» — 38-летний Аднан Коч проведет ближайшие 17 лет в тюрьме. К такому суровому наказанию актера и его брата Ахмета приговорили за хранение наркотиков и сопротивление полиции. Видео с арестом актера опубликовал сайт турецкого издания Takvim.
Аднана Коча задержали еще в 2018 году, и все это время он ожидал вердикта суда. Теперь стало известно, что долгие годы ему предстоит провести за решеткой. В тюрьму также отправили подельников актера: они получили сроки от 4 до 17 лет.
В 2018-м Аднан Коч и его друзья, пытаясь скрыть улики, ранили нескольких полицейских. Преступников обвиняли сразу по нескольким статьям: хранение запрещенных веществ, сопротивление полиции, незаконное ношение оружия и даже захват заложников.
Аднан Коч стал известным после выхода на экран сериалов «Великолепный век», где он сыграл Бехрама-пашу, и «Восток-Запад», в нем он исполнил главную роль Кемаля — возлюбленного русской девушки Татьяны, которую сыграла Евгения Лоза.
Фото: Кадр из фильма
Многие приписывали Лозе и Кочу роман, но они отвергали эту информацию, отмечая, что их связывает крепкая дружба. Несколько лет назад Аднан Коч развелся с женой, которая подарила ему единственного сына. Причиной расставания актер назвал его большую востребованность и занятость в кинопроектах.
А вы смотрели сериалы «Восток-Запад» и «Великолепный век»?
Фото: Instagram, кадры из фильмов
Видео: телеканал «Домашний»
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