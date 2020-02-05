Звезда сериалов «Восток-Запад» и «Великолепный век» отправился в тюрьму на 17 лет

Аднана Коча задержали еще в 2018 году, и все это время он ожидал вердикта суда. Теперь стало известно, что долгие годы ему предстоит провести за решеткой. В тюрьму также отправили подельников актера: они получили сроки от 4 до 17 лет.

В 2018-м Аднан Коч и его друзья, пытаясь скрыть улики, ранили нескольких полицейских. Преступников обвиняли сразу по нескольким статьям: хранение запрещенных веществ, сопротивление полиции, незаконное ношение оружия и даже захват заложников.