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35-летняя звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза разводится менее чем через год после свадьбы

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Евгения Лоза

Фото: Instagram

Актриса сообщила, что громких заявлений о ее расставании с актером Антоном Батыревым не будет.

В августе 2019 года поклонники актеров — 35-летней Евгении Лозы и 38-летнего Антона Батырева поздравляли их со свадьбой.

И теперь, менее чем через год после заключения брака звезда сериала «Восток-Запад» сообщила, что разводится с мужем. Евгения Лоза отметила, что не стоит ждать от нее громких заявлений.

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна!

Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать — у меня не будет громких заявлений.

Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», — написала актриса в Instagram.

Брак с Евгенией стал для Антона третьим. У него есть маленький сын. У Евгении были романы со знаменитыми мужчинами, но она их не комментировала.

Фото и видео: Instagram

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