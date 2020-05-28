35-летняя звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза разводится менее чем через год после свадьбы
Фото: Instagram
В августе 2019 года поклонники актеров — 35-летней Евгении Лозы и 38-летнего Антона Батырева поздравляли их со свадьбой.
И теперь, менее чем через год после заключения брака звезда сериала «Восток-Запад» сообщила, что разводится с мужем. Евгения Лоза отметила, что не стоит ждать от нее громких заявлений.
«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна!
Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать — у меня не будет громких заявлений.
Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», — написала актриса в Instagram.
Брак с Евгенией стал для Антона третьим. У него есть маленький сын. У Евгении были романы со знаменитыми мужчинами, но она их не комментировала.
Фото и видео: Instagram
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