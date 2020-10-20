Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фотосессию в стиле сафари
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/?hl=ru
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова опубликовала в Instagram шикарную фотосессию в стиле сафари.
Актриса вынуждена сидеть дома из-за того, что заболела коронавирусом, и, пользуясь свободным временем, активно ведет социальные сети.
Девушка опубликовала стильные фото, где она позирует в брюках, рубашке и эффектной шляпке.
Под фотографиями актриса рассказала, как у нее протекает болезнь.
«Болеть неприятно, но это перезагрузка, мать ее. К тому же мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней)) дальше я уже стала лезть на стенку) Звоню друзьям бе-ско-не-чноооо! Хочется тепла, общения, да и поскорее выздороветь. Обычно на 3-4й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом. Думаю о всех тех, для кого болезнь составляет большую часть жизни и ужасаюсь. Надежда только на хорошие эмоции, которые способны, как мне кажется, творить чудеса. И для того, чтобы не впадать в депрессию во время болезни нужна воля. И поддержка любимых людей.», — написала в микроблоге актриса.
Несколько дней назад стало известно, что актриса заболела коронавирусом. Даже в этой новости ей удалось найти кое-что хорошее — она порадовалась, что это произошла не в разгар важных для ее карьеры съемок.
Она рассказала о своем самочувствии в Instagram, и выложила настоящее «больное» селфи. Дарья призналась, что часто звонит друзьям, но ей все равно скучно.
На данный момент от коронавируса лечатся многие звезды, среди которых Кристина Асмус и Божена Рынска. Ранее коронавирусом переболели Глюкоза и Анна Семенович.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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