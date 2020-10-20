Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фотосессию в стиле сафари

Под фотографиями актриса рассказала, как у нее протекает болезнь.

«Болеть неприятно, но это перезагрузка, мать ее. К тому же мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней)) дальше я уже стала лезть на стенку) Звоню друзьям бе-ско-не-чноооо! Хочется тепла, общения, да и поскорее выздороветь. Обычно на 3-4й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом. Думаю о всех тех, для кого болезнь составляет большую часть жизни и ужасаюсь. Надежда только на хорошие эмоции, которые способны, как мне кажется, творить чудеса. И для того, чтобы не впадать в депрессию во время болезни нужна воля. И поддержка любимых людей.», — написала в микроблоге актриса.

Несколько дней назад стало известно, что актриса заболела коронавирусом. Даже в этой новости ей удалось найти кое-что хорошее — она порадовалась, что это произошла не в разгар важных для ее карьеры съемок.