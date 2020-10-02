Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

Однако анализ крови показал, что политик и его супруга успели заразиться коронавирусом. Дональд Трамп написал официальное обращение к подписчикам: «Сегодня ночью тест дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!»

К слову, недавно мы писали, как Анна Нетребко попала в больницу с ковидной пневмонией: «Скоро пойду на поправку». Оперная дива рассказала о своем самочувствии и состоянии здоровья сына и мужа.