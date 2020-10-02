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Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

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Дональд и Менания Трамп

Фото: Global Look Press

Об этом президент США заявил на своей официальной странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп принял решение самоизолировался сразу после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter: «У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!». Хоуп Хикс сопровождала президента в минувший вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду работала вместе с ним на митинге, который проходил в штате Миннесота. Дональд Трамп сообщил, что после результатов теста ближайшей советницы он вместе с женой Меланией Трамп срочно сдал тест на COVID-19. Пока их результаты не были готовы, глава государства и первая леди США изолировались от других членов семьи и коллег.

Однако анализ крови показал, что политик и его супруга успели заразиться коронавирусом. Дональд Трамп написал официальное обращение к подписчикам: «Сегодня ночью тест дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!»

К слову, недавно мы писали, как Анна Нетребко попала в больницу с ковидной пневмонией: «Скоро пойду на поправку». Оперная дива рассказала о своем самочувствии и состоянии здоровья сына и мужа.

Фото и видео: Global Look Press

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