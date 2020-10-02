Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
Фото: Global Look Press
Президент США Дональд Трамп принял решение самоизолировался сразу после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter: «У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!». Хоуп Хикс сопровождала президента в минувший вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду работала вместе с ним на митинге, который проходил в штате Миннесота. Дональд Трамп сообщил, что после результатов теста ближайшей советницы он вместе с женой Меланией Трамп срочно сдал тест на COVID-19. Пока их результаты не были готовы, глава государства и первая леди США изолировались от других членов семьи и коллег.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Однако анализ крови показал, что политик и его супруга успели заразиться коронавирусом. Дональд Трамп написал официальное обращение к подписчикам: «Сегодня ночью тест дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!»
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Фото и видео: Global Look Press
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