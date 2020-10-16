Кристину Асмус обвинили в том, что она «заболела» коронавирусом за деньги
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Актрису Кристину Асмус обвинили в том что она «заболела» коронавирусом за деньги.
«А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» », – возмущается Кристина.
Ранее стало известно, что театр Ермоловой добровольно закрылся на карантин после того, как у нескольких сотрудников был обнаружен коронавирус. Среди них оказалась и актриса Кристина Асмус, которая получила положительный результат теста.
Она рассказала о своем заболевании в Instagram и отметила, что очень плохо себя чувствует.
Пока большинство ее поклонников пожелали ей здоровья, некоторые упрекнули актрису в том, что пост проплачен, и она на самом деле не болеет.
Некоторые из комментаторов и под этим постом начали настаивать, что болезнь выдуманная, а проплаченных постов на эту тему действительно очень много, особенно среди звезд.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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