Кристину Асмус обвинили в том, что она «заболела» коронавирусом за деньги

Ранее стало известно, что театр Ермоловой добровольно закрылся на карантин после того, как у нескольких сотрудников был обнаружен коронавирус. Среди них оказалась и актриса Кристина Асмус, которая получила положительный результат теста.

Она рассказала о своем заболевании в Instagram и отметила, что очень плохо себя чувствует.

Пока большинство ее поклонников пожелали ей здоровья, некоторые упрекнули актрису в том, что пост проплачен, и она на самом деле не болеет.

Некоторые из комментаторов и под этим постом начали настаивать, что болезнь выдуманная, а проплаченных постов на эту тему действительно очень много, особенно среди звезд.