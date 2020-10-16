Анна Семенович вылечилась от коронавируса и успела отправиться на прогулку в стильном пальто

Анна Семенович вылечилась от коронавируса и уже успела отправиться на прогулку в стильном пальто. Ранее у Семенович обнаружили Covid-19. Переболев дома, она сдала тесты на коронавирус и получила три отрицательных результата. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

«Как я счастлива вернуться к работе! Ковид отступил, у меня три отрицательных анализа. Голова полна новых идей, за две недели дома, я круто перезагрузилась. Врач пока не разрешила заниматься спортом, только прогулки на свежем воздухе и бережливое отношение к себе. А ещё , я счастлива , что застала эту прекрасную осень . Каждый день пока болела , выглядывала в окно и мечтала оказаться в осеннем лесу, и просто впитать в себя эти краски», — написала Анна.