Анна Семенович вылечилась от коронавируса и успела отправиться на прогулку в стильном пальто
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
Анна Семенович вылечилась от коронавируса и уже успела отправиться на прогулку в стильном пальто. Ранее у Семенович обнаружили Covid-19. Переболев дома, она сдала тесты на коронавирус и получила три отрицательных результата. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
«Как я счастлива вернуться к работе! Ковид отступил, у меня три отрицательных анализа. Голова полна новых идей, за две недели дома, я круто перезагрузилась. Врач пока не разрешила заниматься спортом, только прогулки на свежем воздухе и бережливое отношение к себе. А ещё , я счастлива , что застала эту прекрасную осень . Каждый день пока болела , выглядывала в окно и мечтала оказаться в осеннем лесу, и просто впитать в себя эти краски», — написала Анна.
Семенович выложила видео с прогулки в осеннем лесу – подписчики оценили ее стильное серое клетчатое пальто.
«Тебе идёт этот образ, Анют!», «Аня, я рад за Вас! Вы очень лучезарный человечек!», «Что это Анечку в лесочек потянуло, не грибочки ли собирать», «Анечка, Вы очень красивая.», «Пальто, как раз, не понравилось, а прическа супер».
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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