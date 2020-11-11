Звезда «Клона» Джованна Антонелли в мини-платье с рюшами похвасталась рельефными ногами

«У вас не фигура, а мечта», «Какая красотка», «Мне бы такие ноги!», «И как перестать смотреть на эти ноги?», «Красавица с головы до ног», «Я знала, что вы красивая, но что настолько...», «После таких фото точно перестану есть», «Девушка-мечта, красотка!», «Обожаю вас и ваши роли!», «Самая красивая и позитивная», «Мне так нравится, что вы всегда улыбаетесь», «Шикарная», «Джованна, вы неповторимы!», — полетели в адрес артистки десятки комплиментов.

Ранее в Instagram Антонелли показывала фото в спортивной форме, а также хвасталась подтянутой фигурой, позируя в микро-бикини, а также публиковала фото из детства.

Джованна Антонелли снялась в 47 фильмах и сериалах. Среди них «Тропиканка», «Новый Геркулес», «Семейные узы», «Боссанова», «Дом семи женщин». Но самой яркой ее ролью стала Жади из сериала «Клон» (показали в 90 странах мира). С момента выхода фильма на экраны Антонелли плотно ассоциируют с ее героиней — восточной красавицей.