Звезда «Клона» Джованна Антонелли нарядилась в пайетки с ног до головы и произвела фурор

Антонелли отметила обновление стрижки и укладки новой серией фото в своем Instagram: с объемными текстурированными локонами бразильская звезда стала выглядеть еще ярче. Джованна позирует в эффектном костюме цвета шампань, который искрится мерцающими пайетками. В необычном исполнении наряд на каждый день, состоящий из свободных брюк и футболки, заиграл по-новому. Дополнили образ массивные белые кроссовки, пара акцентных украшений на шее и массивные наручные часы.

В последнее время актриса часто экспериментирует со стилем, делает ставку на ультраяркие цвета и блестящие текстуры. Недавно Сеть буквально взорвал аутфит Джованны с юбкой экстремально короткой длины. Одно можно сказать точно: с такими роскошными ногами звезда может себе это позволить! Подробности — на Passion.ru.