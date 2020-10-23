44-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась фигурой в микрошортах
Фото: Instagram @giovannaantonelli
Антонелли поделилась архивным снимком с отдыха. Актриса греется в лучах жаркого солнца и позирует на фоне океана. На ней — минимум одежды и максимум открытых деталей во главе со смежным купальником лимонно-желтого цвета. Нескромное декольте и разрез на талии добавляют пикантности в летний образ. Ключевыми героями стали ультракороткие шорты из светлого денима, которые подчеркнули стройные и подтянутые ноги звезды кино. Финальные штрихи — пара стильных очков с зеркальными линзами, серьги-кольца и акцентное ожерелье с подвесками-ракушками.
Поклонники любят Джованну не только за культовую роль, исполненную 20 лет назад, но и за честность в Сети. Не так давно Антонелли поделилась «неприбранным» фото без ретуши и восхитила фанатов. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @giovannaantonelli
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