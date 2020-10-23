44-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась фигурой в микрошортах

Антонелли поделилась архивным снимком с отдыха. Актриса греется в лучах жаркого солнца и позирует на фоне океана. На ней — минимум одежды и максимум открытых деталей во главе со смежным купальником лимонно-желтого цвета. Нескромное декольте и разрез на талии добавляют пикантности в летний образ. Ключевыми героями стали ультракороткие шорты из светлого денима, которые подчеркнули стройные и подтянутые ноги звезды кино. Финальные штрихи — пара стильных очков с зеркальными линзами, серьги-кольца и акцентное ожерелье с подвесками-ракушками.