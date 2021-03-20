Звезда фильма «Родные» Семен Трескунов откровенно раскрыл семейную тайну: «Марина – не моя мама»
Фото: @sam_treskunov/ Instagram
Все же поклонники звезды догадывались, что Марина - слишком молода для его матери. Ее даже часто принимали за возлюбленную Семена. Но все оказалось не так.
«Моя мама — это не моя биологическая мама. Это моя мачеха — сколько я себя помню, зову ее мамой. Так повелось с детства. Мы долго не обсуждали этот вопрос, но сейчас это не ранит ни ее, ни меня», — признался Трескунов в интервью Ирине Шихман на YouTube-шоу «А поговорить?».
Артист добавил, что не помнит времена, когда его родители развелись. Он прекрасно относится к мачехе, как и она к нему.
«Мама делала не самые внятные попытки наладить отношения — мы просто не общались. Думаю, они таили обиду друг на друга. Помню, как сказал папе: «Хочешь, приезжай и выясняй отношения. Но это же моя мама», — рассказал он о биологической маме.
Однако, год назад молодой человек решил встретиться с ней, но все пошло не так, как он себе это представлял. «Тяжеловато, я ведь уже молодой взрослый, какие-то взгляды у меня есть, свое мнение. К примеру, я прихожу домой к маме, которая живет с моим папой — и называю ее мамой, ведь она обо мне заботилась. А с биологической сложно наладить контакт, но я это сделаю», — отметил звезда фильма «Призрак».
А какие фильмы с участием Семена вы смотрели? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @sam_treskunov/ Instagram
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