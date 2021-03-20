Звезда фильма «Родные» Семен Трескунов откровенно раскрыл семейную тайну: «Марина – не моя мама»

Артист добавил, что не помнит времена, когда его родители развелись. Он прекрасно относится к мачехе, как и она к нему.

«Мама делала не самые внятные попытки наладить отношения — мы просто не общались. Думаю, они таили обиду друг на друга. Помню, как сказал папе: «Хочешь, приезжай и выясняй отношения. Но это же моя мама», — рассказал он о биологической маме.

Однако, год назад молодой человек решил встретиться с ней, но все пошло не так, как он себе это представлял. «Тяжеловато, я ведь уже молодой взрослый, какие-то взгляды у меня есть, свое мнение. К примеру, я прихожу домой к маме, которая живет с моим папой — и называю ее мамой, ведь она обо мне заботилась. А с биологической сложно наладить контакт, но я это сделаю», — отметил звезда фильма «Призрак».

А какие фильмы с участием Семена вы смотрели? Делитесь своими ответами в комментариях!