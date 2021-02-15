Сергей Михалков озвучил гонорары отечественных актеров

Сергей Михалков в своей передаче «БесогонТВ» назвал гонорары отечественных артистов и жёстко осудил некоторых из них за участие в митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

«Роскошная, прекрасная Саша Бортич, уроженка Беларуси. Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей идти на баррикады, в том числе детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? Что тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», – уточняет Никита Михалков.

По словам режиссера Антон Лапенко за один съемочный день зарабатывает 200−250 тысяч рублей, Павел Деревянко – 300 тысяч, Максим Виторган – 200 тысяч, Семен Трескунов – 120 тысяч, Мария Шалаева – 150 тысяч рублей.

Вышеупомянутые артисты не стали комментировать журналистам эти слова. Бортич в ответ на обращение журналистов «Подъема» заявила, что это смешно, Деревянко отказался комментировать вообще.