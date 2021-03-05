Милохин в кислотных брюках, популярные тиктокеры и другие на вечеринке Grand Party Рашн Юг
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
4 марта в московском ресторане OBLAKA состоялась закрытая вечеринка Grand Party Рашн Юг, посвященная выходу комедии. На мероприятии появились представители популярных TikTok-хаусов Popstar и Superhouse, актер фильма Семен Трескунов, группа NGM, участницы проекта «Пацанки».
Илья Милохин появился вместе с юной звездой TikTok Миланой Хаметовой. Блогер выбрал для вечеринки бомбер со змеиным принтом и кислотные спортивные брюки.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Участники его группы NGM («Не говори маме») повторили образ своего лидера и оделись в одном стиле — выбрали спортивные костюмы в черном и салатовом цветах.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Популярные участницы TikTok-хауса Popstar Близняшки Катя и Настя появились на вечеринке в стильных одинаковых брючных костюмах пудрового оттенка, которые надели с белыми кедами.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Комедия «Рашн Юг» расскажет про студента Артема, который влюбляется в молодую девушку с Черного моря и едет к ней на Юг, сходя с ума от любви. Однако на месте оказывается, что у Артема уже есть два серьезных конкурента за сердце красавицы.
В фильме сыграли Стася Милославская, Семен Трескунов, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов и другие.
В прокат фильм выходит 4 марта. Приобрести билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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