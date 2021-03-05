Милохин в кислотных брюках, популярные тиктокеры и другие на вечеринке Grand Party Рашн Юг

Комедия «Рашн Юг» расскажет про студента Артема, который влюбляется в молодую девушку с Черного моря и едет к ней на Юг, сходя с ума от любви. Однако на месте оказывается, что у Артема уже есть два серьезных конкурента за сердце красавицы.

В фильме сыграли Стася Милославская, Семен Трескунов, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов и другие.

В прокат фильм выходит 4 марта. Приобрести билеты можно здесь.