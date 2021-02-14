Светлаков — об обидах, знакомстве с супругой и детях: «Не хочу воспитать мажоров»

Сергей рассказал и о воспитании детей. Так, он поведал о том, что перевел своего младшего сына Максима в другой детский сад. При этом сначала ребенок ходил в учреждение, которое считается элитным. Светлаков принял такое решение не случайно. По его словам, однажды Иван пришел домой и поинтересовался, почему у них нет квартиры в Дубае. Но последней каплей стала увиденная комиком сцена у детского сада. За одним из детей приехал Bentley. Оттуда вышли автоматчики. Шоумен пояснил, что был, мягко говоря, удивлен, и перевел малыша в другое дошкольное учреждение. «Теперь у нас более скромное, но крутое место», – рассказал юморист.

Говоря о воспитании детей, экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» отметил, что хочет заложить в их головы правильные вещи, так как потом будет уже поздно. Он не желает, чтобы его дети знали, что такое «мажорство».

Рассказал шоумен и об обидах на критика и киноблогера BadComedian. Артист отметил, что раньше его это «безумно обижало». Но тут же юморист подчеркнул, что не всегда согласен с оценкой Баженова и его мнением о том, удался ли тот или иной фильм. Сейчас Сергей отпустил ситуацию и считает, что во всех фильмах присутствуют «сценарные косяки».

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