Светлаков — об обидах, знакомстве с супругой и детях: «Не хочу воспитать мажоров»
Фото: @ssvetlakov/ Instagram
С первой женой – Юлией Ворончихиной, шоумен познакомился во время учебы в Уральском государственном университете путей сообщения, на дискотеке. Молодые люди встречались три года, потом решили пожениться. Их отношения продлились 14 лет, в браке родилась дочь Анастасия.
В 2012 году Сеть взбудоражила новость о разводе супругов. Казалось бы, они выглядели довольно счастливой парой. «В последние годы нам было очень трудно, — признавался Светлаков в одном из интервью. — Мы существовали параллельно, начали раздражать друг друга. Я мало уделял Юле времени из-за невероятной занятости, а ее перестали интересовать мое творчество и мысли. Одно цеплялось за другое, и получился снежный ком из претензий и накопившихся обид. Возможно, развода удалось бы избежать, если бы мы оказались мудрее и в нужное время смогли остановиться и договориться о чем-то важном. Но мы дотянули до конца, когда пути назад уже не было. Наверное, это к лучшему. Потому что не сразу, но пришло четкое осознание: мы детальки, которые никогда не притрутся друг к другу. Единый механизм не сложился».
С новой супругой артист познакомился на работе. Тогда его будущая жена сопровождала его на мероприятии, так как была заместителем директора рекламной компании. Антонина Чеботарева рассказала, что до того момента не была даже знакома с творчеством Светлакова. В интервью Ирине Шихман актер признался, что влюбился в девушку сразу. Сейчас супруги счастливы в браке уже 10 лет, в 2013 году у них родился сын, которого назвали Иваном.
Сергей рассказал и о воспитании детей. Так, он поведал о том, что перевел своего младшего сына Максима в другой детский сад. При этом сначала ребенок ходил в учреждение, которое считается элитным. Светлаков принял такое решение не случайно. По его словам, однажды Иван пришел домой и поинтересовался, почему у них нет квартиры в Дубае. Но последней каплей стала увиденная комиком сцена у детского сада. За одним из детей приехал Bentley. Оттуда вышли автоматчики. Шоумен пояснил, что был, мягко говоря, удивлен, и перевел малыша в другое дошкольное учреждение. «Теперь у нас более скромное, но крутое место», – рассказал юморист.
Говоря о воспитании детей, экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» отметил, что хочет заложить в их головы правильные вещи, так как потом будет уже поздно. Он не желает, чтобы его дети знали, что такое «мажорство».
Рассказал шоумен и об обидах на критика и киноблогера BadComedian. Артист отметил, что раньше его это «безумно обижало». Но тут же юморист подчеркнул, что не всегда согласен с оценкой Баженова и его мнением о том, удался ли тот или иной фильм. Сейчас Сергей отпустил ситуацию и считает, что во всех фильмах присутствуют «сценарные косяки».
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Фото и видео: @ssvetlakov / Instagram
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