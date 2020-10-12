Степан Меньщиков открыто показал лицо дочери-младенца на милом видео: «Крещение нашей Степании»

«Все очень красивые вы и красиво одеты», «Счастья девочке», «Красивое имя», «Поздравляем вас с этим светлым днем», «Всего вам самого наилучшего. Поздравляю с таинством крещения», «Поздравляю вас с этим замечательным днем! Пусть растет на радость папе и маме!», «Счастья малышке и вашей семье!», «Какая прелесть», — прокомментировали подписчики шоумена.

Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились незадолго до рождения ребенка. А познакомились они в Таиланде, где Ангелина жила уже несколько лет. После их отношения стремительно развивались в реалити-шоу «Дом-2». Правда, на проекте Степан изрядно потрепал нервы избраннице, оказывая знаки внимания другим женщинам, как на телестройке, так и за ее пределами. Ангелина плакала, упрекая любимого, что она для него лишь очередная женщина.

Но вскоре она забеременела, а Меньщиков утонул в омуте любви. Вот уже год он не переставая признается жене в любви, отмечая, что она самая красивая женщина.

Кстати, незадолго до родов Ангелина Монах стала бабушкой, ее осчастливила старшая дочь.