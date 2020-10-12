Степан Меньщиков открыто показал лицо дочери-младенца на милом видео: «Крещение нашей Степании»
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
В августе Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах стали родителями девочки, которую назвали необычно — в честь отца Степанией. И теперь счастливые супруги крестили малышку. В Instagram Меньщиков опубликовал фото и видео с таинства.
Кстати, «молодой» отец впервые открыто показал лицо дочери-младенца.
«Крещение нашей дочки Степании. Спасибо всем, кто был с нами в этот для нас важный и светлый день», — написал шоумен в микроблоге.
«Все очень красивые вы и красиво одеты», «Счастья девочке», «Красивое имя», «Поздравляем вас с этим светлым днем», «Всего вам самого наилучшего. Поздравляю с таинством крещения», «Поздравляю вас с этим замечательным днем! Пусть растет на радость папе и маме!», «Счастья малышке и вашей семье!», «Какая прелесть», — прокомментировали подписчики шоумена.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились незадолго до рождения ребенка. А познакомились они в Таиланде, где Ангелина жила уже несколько лет. После их отношения стремительно развивались в реалити-шоу «Дом-2». Правда, на проекте Степан изрядно потрепал нервы избраннице, оказывая знаки внимания другим женщинам, как на телестройке, так и за ее пределами. Ангелина плакала, упрекая любимого, что она для него лишь очередная женщина.
Но вскоре она забеременела, а Меньщиков утонул в омуте любви. Вот уже год он не переставая признается жене в любви, отмечая, что она самая красивая женщина.
Кстати, незадолго до родов Ангелина Монах стала бабушкой, ее осчастливила старшая дочь.
Фото и видео: Instagram Степана Меньщикова
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