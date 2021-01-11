Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина стала блондинкой и помолодела на 10 лет
Фото: www.instagram.com/eskulkina/
Звезда Comedy Woman и «Модного приговора» Екатерина Скулкина решилась на кардинальную смену имиджа — она обрезала и перекрасила волосы. Результатом превращения в блондинку со стильной стрижкой она поделилась с поклонниками в Instagram. Фанаты осыпали любимую артистку и телеведущую комплиментами, отметив, что она сильно помолодела с новым имиджем.
«"Поцелуй солнца" долетел и до меня. Моя голова в надежных и безумно талантливых руках заиграла новыми красками. Алекс, спасибо, дорогой! Надеюсь, что наша следующая встреча состоится не через 5 лет», — подписала она снимок, на котором позирует со стилистом.
«Катюша, а я сначала подумал, что это новый кавалер! И обрадовался! Но так тоже очень хорошо!», — прокомментировал Николай Цискаридзе. «Катюша, тебе очень идет», — отметила Надежда Сысоева. «Отличный мастер, отличная работа! Катенька, вы прекрасно выглядите с таким цветом!», «Как вам хорошо, с такой прической, вы помолодели на 10 лет», «Очень красивая», «Огонь!», «Очень круто», «Стильно! Очень красивая, Катя. Мастеру респект», «Как цвет вас омолодил!», — получила Екатерина Скулкина комплименты от поклонников.
Ранее звезда Comedy Woman, славящаяся пышными формами, рассказывала, как похудела на 11 килограммов всего за полмесяца. Артистка признавалась, что достичь такого впечатляющего результата ей помогла стальная сила воли. Кстати, к спорту Екатерина приобщила сына Олега.
Фото и видео: Instagram Екатерины Скулкиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram