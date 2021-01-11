Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина стала блондинкой и помолодела на 10 лет

Звезда Comedy Woman и «Модного приговора» Екатерина Скулкина решилась на кардинальную смену имиджа — она обрезала и перекрасила волосы. Результатом превращения в блондинку со стильной стрижкой она поделилась с поклонниками в Instagram. Фанаты осыпали любимую артистку и телеведущую комплиментами, отметив, что она сильно помолодела с новым имиджем.

«"Поцелуй солнца" долетел и до меня. Моя голова в надежных и безумно талантливых руках заиграла новыми красками. Алекс, спасибо, дорогой! Надеюсь, что наша следующая встреча состоится не через 5 лет», — подписала она снимок, на котором позирует со стилистом.