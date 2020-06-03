Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина в алом платье похвасталась стройными ногами в свой день рождения

«Вы очень красивая», «Красавица! Молодая, живая, настоящая! Талантливая!», «С днем рождения», «Шикарная женщина», «Красотка», «Счастья вам», — пожелали подписчики в комментариях.

Екатерина Скулкина — артистка с впечатляющими формами и природной красотой. Много лет она ведет борьбу с лишним весом, отмечая при этом, что худеет не из-за внешности, а чтобы лучше себя чувствовать. Однажды с помощью специалистов и особой диеты звезда Comedy Woman похудела на 9 кг за две недели.

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