Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина в алом платье похвасталась стройными ногами в свой день рождения
Фото: Instagram
3 июня телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина отмечает 44-летие. В свой праздник актриса показала в Instagram красивое фото, на котором позирует в алом платье и с красивой укладкой. Наряд и туфли на шпильке подчеркнули стройные ноги Екатерины.
«Вы очень красивая», «Красавица! Молодая, живая, настоящая! Талантливая!», «С днем рождения», «Шикарная женщина», «Красотка», «Счастья вам», — пожелали подписчики в комментариях.
Екатерина Скулкина — артистка с впечатляющими формами и природной красотой. Много лет она ведет борьбу с лишним весом, отмечая при этом, что худеет не из-за внешности, а чтобы лучше себя чувствовать. Однажды с помощью специалистов и особой диеты звезда Comedy Woman похудела на 9 кг за две недели.
А вам нравится Екатерина?
Фото и видео: Instagram
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