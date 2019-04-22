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Стальные нервы и сила воли: Екатерина Скулкина сбросила 11 килограммов за пару недель

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Подписчики оценили результаты трудов Екатерины

Фото: Instagram
Похудевшую актрису подписчиками засыпали комплиментами.

Екатерина Скулкина снимается в шоу, играет в театре и ведет культурные мероприятия. Пышные формы никогда не мешали ее карьере, а придавали неповторимый шарм.

На днях 42-летняя актриса удивила подписчиков новым стилем и новым амплуа. В Instagram она опубликовала фотографии из студии программы «Модный приговор». На них похудевшая на 11 килограммов Скулкина позирует в красивых нарядах. На одном снимке она в асимметричном ярком платье, на другом – в жакете с цветочным принтом и белым топом под ним, на третьем – в закрытой блузке в мелкий горох. Завершили образы крупные украшения.

Еще две недели назад Екатерина опубликовала ролик со своими занятиями спортом. На виде заметно, что шикарные формы Скулкиной при ней. Но стальные нервы и сила воли помогли ей за рекордное время избавиться от лишних килограммов.

Подписчики не заставили себя ждать и обрушили на Екатерину волну восторженных откликов: «Катя, вы Украшение этой передачи!», «Такая шикардос баба!», «Катенька, позвольте к Вам так обращаться. Вы так хорошо вписались в программу. В сегодняшнем выпуске любовалась Вами. Вы прелесть!!!», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Но многие отметили, что худеть актрисе больше не надо: «Смотрела.... Екатерина) не мое конечно дело.... но уже критично похудели)))», «Катя!!!!!! Вы такая тощая. Больше не надо. Остановитесь. Сейчас ВЫ- супер!!!».

Екатерина Скулкина относится к себе и окружающим с доброй иронией, а ее социальные сети переполнены позитивными постами. На многих из них актриса показывает занятия спортом, репетиции и публикует фото с коллегами. Иногда Скулкина публикует фото с сыном, которому в феврале исполнилось 11 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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