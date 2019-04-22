Стальные нервы и сила воли: Екатерина Скулкина сбросила 11 килограммов за пару недель

Екатерина Скулкина снимается в шоу, играет в театре и ведет культурные мероприятия. Пышные формы никогда не мешали ее карьере, а придавали неповторимый шарм.

На днях 42-летняя актриса удивила подписчиков новым стилем и новым амплуа. В Instagram она опубликовала фотографии из студии программы «Модный приговор». На них похудевшая на 11 килограммов Скулкина позирует в красивых нарядах. На одном снимке она в асимметричном ярком платье, на другом – в жакете с цветочным принтом и белым топом под ним, на третьем – в закрытой блузке в мелкий горох. Завершили образы крупные украшения.