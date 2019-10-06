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Неожиданный поворот: новым «Холостяком» станет стоматолог

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Антон Криворотов

Фото: Instagram Антона Криворотова

СМИ назвали имя участника седьмого сезона популярного реалити-шоу.

Вокруг очередного сезона телешоу «Холостяк» крутится множество слухов. Поначалу инсайдеры сообщили, что свою любовь будет искать блогер Гусейн Гасанов, а позднее появились сведения, что «холостяком» будет Гуф. Однако портал Super уверяет, что в седьмом сезоне шоу телезрители увидят представителя немедийной профессии — стоматолога Антона Криворотова.

«Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнёрские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. Это действительно очень важно. Семья — это больше, чем пара влюблённых, которые завели детей. Семья — это звено в цепи поколений. Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — цитирует портал Антона.

Отметим, Антон Криворотов — один из самых востребованных столичных врачей, потомственный стоматолог. Именем его прадеда, Александра Ивановича Евдокимова, основателя советской школы стоматологии, назван Московский государственный медико-стоматологический университет. Несмотря на плотный рабочий график, в котором международные семинары и тренинги соседствуют с практикой в Москве, в свободное время Антон Криворотов увлекается музыкой, пишет песни и выступает на музыкальных фестивалях. А в блоге красавца-стоматолога можно найти множество интересных фотографий со звездными друзьями.

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Dr.Krivorotov

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