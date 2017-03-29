Жизнь модели Лизы Адаменко из сибирского городка Канск была похожа на сказку. Еще будучи совсем юной она познакомилась с состоятельным мужчиной. Они встречались почти 3 года и в июне 2016-го сыграли свадьбу. Хрупкая красавица в белоснежном платье-бюстье Vera Wang отпраздновала это событие в замке Chateau Saint Jeannet в пригороде Ниццы. На мероприятии пели Дакота и Влад Соколовский, а друзья и родственники радовались за удачливую звездочку.

Менее полугода назад, когда модель в очередной раз похвасталась обновками из бутика Chanel, ее заклятая подруга Алеся Кафельникова предупредила: «"Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь не позабудь, чтобы не сглазить, не вечны князи – вечна грязь". Ну или чем похвалишься, без того и останешься». «Я ничего против не имею. Просто захотела предупредить. Наступала на похожие грабли. Кричала на весь мир — в итоге осталась ни с чем в один момент, но в любом случае только через боль я становилась сильней. И становлюсь», — объяснила она позже и оказалась права в своем прогнозе. На днях Лиза подала заявление в полицию.

Все произошло в Нью-Йорке. Туда модель прибыла в сопровождении мужа, Валентина Иванова, ей предстояло принять участие в съемках клипа. Но вместо этого в клубе «1 OAK» олигарх приревновал Лизу и избил.

«Я не знаю, как пережила эти 24 часа. У меня болят обе ноги, растяжение связок, я еле дошла до полиции. Сутки мне пришлось провести в больнице. Я не хочу видеть своего мужа и боюсь его, поэтому я написала заявление в полицию. Сейчас я прошу у следователя сделать так, чтобы ему запретили приближаться ко мне ближе, чем на несколько сотен метров. Я не знаю, что мне делать», — пожаловалась Адаменко репортерам «Лайф».

В качестве доказательств у Лизы — письмо, в котором муж обвиняет ее в изменах, и зафиксированные побои. Также известно, что это — не первый случай: модель уже сообщала о рукоприкладстве супруга, но быстро отказывалась от своих слов.

Осенью Елизавета в первый раз ушла из дома, не желая видеть супруга, позже она много времени проводила в сомнительных компаниях, в Сети появлялись видео, на которых она в постели с другим, сообщает «Лайф».

Публикация от Продам За Битки LA BABE (@seeulatermf)Мар 24 2017 в 11:48 PDT

«Я не изменяла мужу. В тот момент мы уже расстались и у меня были отношения с одним американцем. Мы не живем вместе с ноября. Мы тяжело расставались, я уехала, но периодически возвращалась к нему. Но большую часть времени я жила отдельно. Мы прилетели на съемки клипа, в котором должны были сниматься вместе, — это было запланировано уже давно. Но я окончательно убедилась, что жить так — невыносимо», — прокомментировала Лиза.

Фото: instagram.com