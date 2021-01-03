«Женщина-мечта!»: Альбина Джанабаева покорила фанатов естественной красотой

Подписчики пришли в восторг от красоты и стройности звезды ВИА Гры. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую брюнетку комплиментами.

«Свежа ,как майская роза!!!!», «Вы очень красивая женщина!», «Смелое фото!», «Само совершенство», «Женщина-мечта!», «Скучаем по концертам и по вашему голосу. Поете замечательно!», «Обожаю Вас! Вы очень красивая!», «Красавица», «Шикарно выглядите!», – написали очарованные поклонники Альбине в Instagram.

К слову, недавно мы писали, что певица умилила поклонников домашним луком. Она очаровала своих поклонников очень уютным и нежным домашним образом, которым поделилась в своем Instagram. Альбина примерила белый свитер с коричневыми узорами и свои любимые шелковые пижамные брюки с желтыми звездочками. Домашний комплект завершили забавные коричневые мохнатые тапочки и интересные крупные серьги, сделанные в виде текстильных кисточек.