Белый костюм и красная помада: Альбина Джанабаева показала кадры из стильной фотосессии
Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=ru
Альбина Джанабаева блеснула в новой стильной фотоссесии. Кадры со съемки она опубликовала в своем Instagram.
На фото Альбина позирует в очень элегантном белом брючном костюме с коротким рукавом и в необычных светлых туфлях на деревянной платформе. Важной частью образа Альбины являются эффектные красные губы. В остальном макияж выдержан в мягких нейтральных тонах.
«И в каких сумерках бы сейчас не начиналось наше утро, пускай на душе будет светло и цветочно. Отличной и интересной недели», — пишет Альбина.
Нежный и романтичный образ Альбины с букетом цветов в качестве аксессуара покорил ее поклонников:
«Вы даете надежду, на вас приятно смотреть», «После таких фотографий солнечно на душе. Красная помада — как же красиво», «Красотка, а с Меладзе вы великолепная пара!», «Альбина, как же вам хорошо в светлом. Такая свежая и молодая, и романтичная», «Не устаю восхищаться вами сейчас. Новыми сольными песнями и женственностью! Здоровья. Интересной недели и вам..», «Альбина, вы как всегда великолепны! Белый вам очень идет. Впрочем, как и черный, красный и серо-буро-малиновый!», «Какая красивая съемка!».
Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой
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