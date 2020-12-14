Белый костюм и красная помада: Альбина Джанабаева показала кадры из стильной фотосессии

Альбина Джанабаева блеснула в новой стильной фотоссесии. Кадры со съемки она опубликовала в своем Instagram.

На фото Альбина позирует в очень элегантном белом брючном костюме с коротким рукавом и в необычных светлых туфлях на деревянной платформе. Важной частью образа Альбины являются эффектные красные губы. В остальном макияж выдержан в мягких нейтральных тонах.

«И в каких сумерках бы сейчас не начиналось наше утро, пускай на душе будет светло и цветочно. Отличной и интересной недели», — пишет Альбина.