Альбина Джанабаева блеснула точеной фигурой в клешах и жакете цвета кофе
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Джанабаева составила аутфит в духе power dressing на основе классических черных брюк, которые визуально вытягивают силуэт и создают эффект бесконечно длинных ног. К ним артистка подобрала базовую водолазку, а поверх нее надела остромодный жакет из плотной текстурной ткани кофейного цвета. «Плечистый» силуэт компенсирует пояс, который подчеркнул стройную талию звезды. А вот с обувью исполнительница решила поэкспериментировать и вместо классики добавила брутальные ботинки из лакированной кожи.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Поклонники осыпали любимую певицу восторженными комплиментами. «Очаровательная», «Как с иголочки! Супер», «Бомбически выглядите, прекрасны!», «Альбина, какой у вас прекрасный стиль», «Безумно красивая!», «Ах, какая королевна!», — пишут в комментариях. Не так давно Альбина Джанабаева приняла участие в новой съемке, в рамках которой примерила необычный дерзкий образ. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
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