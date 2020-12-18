Альбина Джанабаева блеснула точеной фигурой в клешах и жакете цвета кофе

Джанабаева составила аутфит в духе power dressing на основе классических черных брюк, которые визуально вытягивают силуэт и создают эффект бесконечно длинных ног. К ним артистка подобрала базовую водолазку, а поверх нее надела остромодный жакет из плотной текстурной ткани кофейного цвета. «Плечистый» силуэт компенсирует пояс, который подчеркнул стройную талию звезды. А вот с обувью исполнительница решила поэкспериментировать и вместо классики добавила брутальные ботинки из лакированной кожи.