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Жена Стаса Михайлова Инна похвасталась достижениями подросшей дочки

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Инна Михайлова с дочкой Машей

Фото: @inamikhaylova / Instagram

Младшая дочь знаменитого исполнителя растет не только красавицей, но и настоящей умницей.

Дочери Стаса и Инны — 10-летняя Иванна и 8-летняя Мария часто радуют родителей своими успехами. У девочек есть даже свои странички в социальных сетях, которые, правда, ведет их мама. Малышки растут очень образованными, умными и всесторонне развитыми. Они изучают иностранные языки, занимаются пением, танцами и даже снимают шуточные видео.

Сегодня в своем Instagram супруга знаменитого певца опубликовала видео, как ее дочь Маша приготовила пиццу. Мало того, что по девочке можно заметить, что у нее явно есть настоящий актерский талант, так кулинарными талантами малышку природа тоже не обделила.

Напомним, что Стас и Инна Михайловы женаты уже 9 лет. Они познакомились в 2006 году, а поженились — в 2011-м. У супругов растут две общие дочки: Иванна и Мария. У Стаса от предыдущих браков есть 18-летний сын Никита и 14-летняя дочь Дарья. У Инны от первого мужа – сын Андрей и дочь Ева.

Фото: @inamikhaylova/ Instagram

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