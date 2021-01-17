Жена Стаса Михайлова Инна похвасталась достижениями подросшей дочки

Напомним, что Стас и Инна Михайловы женаты уже 9 лет. Они познакомились в 2006 году, а поженились — в 2011-м. У супругов растут две общие дочки: Иванна и Мария. У Стаса от предыдущих браков есть 18-летний сын Никита и 14-летняя дочь Дарья. У Инны от первого мужа – сын Андрей и дочь Ева.