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«Ты любовь моя»: Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения

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Стас и Инна Миъайловы с дочкой

Фото: Instagram
Инне Михайловой исполнилось 46 лет.

9 мая Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения. На своей странице в Instagram он разместил фото жены-красавицы и подписал его словами, полными любви: «Я нашел в тебе то что искал всю жизнь... помоги мне прожить ее с тобой долго и счастливо !!! Ты часть меня... с тобой я могу все!!! Таких как ты не встречают каждый день... Ты мое от Неба воздаяние, Ты мой Свет среди обманутых надежд. Ты мое спасенье и страдание. Ты любовь моя и Ты мой крест!!!! С днем рождения , любимая!!!! Спасибо Богу еще за один год жизни!!! Я тебя люблю!!!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики Стаса Михайлова отметили, что на такие слова способен только настоящий романтик. «Как романтично ! Господи, пусть мне любимый такие же слова напишет», «Очень красивая женщина! Мудрый взгляд, утонченное лицо...», «Какая красавица. с днем рождения», «В каждом слове любовь, в каждой букве! Плачу от радости за вас!», - последовали комментарии.

Брак Михайловых стал вторым Инны и третьим для Стаса. Они познакомились в 2006 году, а поженились — в 2011-м. У супругов растут две общие дочки: Иванна и Мария. У Стаса от предыдущих браков есть 18-летний сын Никита и 14-летняя дочь Дарья. У Инны от первого мужа – сын Андрей и дочь Ева.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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