«Ты любовь моя»: Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения

9 мая Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения. На своей странице в Instagram он разместил фото жены-красавицы и подписал его словами, полными любви: «Я нашел в тебе то что искал всю жизнь... помоги мне прожить ее с тобой долго и счастливо !!! Ты часть меня... с тобой я могу все!!! Таких как ты не встречают каждый день... Ты мое от Неба воздаяние, Ты мой Свет среди обманутых надежд. Ты мое спасенье и страдание. Ты любовь моя и Ты мой крест!!!! С днем рождения , любимая!!!! Спасибо Богу еще за один год жизни!!! Я тебя люблю!!!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).