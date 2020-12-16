Жена Стаса Михайлова показала домашние танцы дочки: «Маша звезда!»

Инна Михайлова в преддверии Нового года поделилась со своими подписчиками теплыми вечерами в кругу семьи. В своем Instagram она опубликовала, как ее дочь Маша готовится к празднику — поет и танцует. По девочке можно заметить, что у нее явно есть все задатки знаменитых родителей.

Кулинарными талантами Машу и ее маму природа тоже не обделила — вместе они испекли праздничные пряники в форме звездочек.

«Пряники пекла сама. #mood

скороновыйгод

#берегитесебя #люблювсех», — пишет Инна.

В видео Маша рассказала, что загадала желание — «Чтобы этот коронавирус прошел и все люди выздоровели».

Подписчики отметили многочисленные таланты Марии, а заодно то, как хорошо выглядит сама Инна, которая позирует в нежной блузке цвета пыльной розы:

«В этом году будет одно желание на весь мир. Маша - прелесть», «Спасибо, моя дорогая Машенька, сейчас это желание очень актуально для многих и для меня, оно очень важно, мира, здоровья, счастья вашей семье», «Умница, зайка! Хорошее желание, пусть он уходит уже!», «Как здорово, что мама поддерживает в пробах и изысканиях», «Инна, эта девочка артистка, ой хороша», «Чудесная девочка!!!! Очень интересно за ней наблюдать!!!», «Две красоточки».