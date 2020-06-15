Дочери Стаса и Инны Михайловых растрогали их до слез в годовщину свадьбы

Стас и Инна Михайловы отметили 9-ю годовщину со дня свадьбы. В этот день они обменялись признаниями в любви не только тет-а-тет, но и в социальных сетях.

Король женских сердец посвятил супруге трогательное видео, в котором показал ее фото из семейного альбома и поблагодарил, что когда-то поверила в него. «С годовщиной, моя любовь», — подписал он посвящение любимой женщине.