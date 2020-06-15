Дочери Стаса и Инны Михайловых растрогали их до слез в годовщину свадьбы
Фото: Instagram Инны Михайловой
Стас и Инна Михайловы отметили 9-ю годовщину со дня свадьбы. В этот день они обменялись признаниями в любви не только тет-а-тет, но и в социальных сетях.
Король женских сердец посвятил супруге трогательное видео, в котором показал ее фото из семейного альбома и поблагодарил, что когда-то поверила в него. «С годовщиной, моя любовь», — подписал он посвящение любимой женщине.
«Мое счастье, спасибо за каждый день, час, секунду. Love you», — прокомментировала Инна.
Дочери Стаса и Инны — 10-летняя Иванна и 8-летняя Мария сделали для родителей открытку в виде лебедей и прочитали им стихи, растрогав до слез. За кадром слышны довольные голоса родителей.
Брак стал для Инны вторым, а для Стаса — третьим. У каждого из них есть по двое детей от предыдущих супругов.
Фото и видео: Instagram Инны и Стаса Михайловых
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