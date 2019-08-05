Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о чувствах к бывшей жене и признался, что сыновья остались жить с ним

Несколько месяцев назад Андрей Григорьев-Апполонов сообщил о расставании с супругой Марией. Несмотря на то, что долгое время мужчина пытался отрицать разлад с матерью своих детей, в разговоре с представителями прессы он сообщил, что это было обоюдное и ожидаемое решение.

«Наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал»,— признался Григорьев-Апполонов в новом интервью «СтарХиту».

48-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 34-летняя Мария Банкова воспитывают двоих сыновей — Ивана и Артемия. «Они сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме», — поделился артист.