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Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о чувствах к бывшей жене и признался, что сыновья остались жить с ним

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Григорьев-Апполонов с женой

Фото: Instagram Андрея Григорьева-Апполонова
49-летний Андрей Григорьев-Апполонов ответил на вопросы журналистов.

Несколько месяцев назад Андрей Григорьев-Апполонов сообщил о расставании с супругой Марией. Несмотря на то, что долгое время мужчина пытался отрицать разлад с матерью своих детей, в разговоре с представителями прессы он сообщил, что это было обоюдное и ожидаемое решение.

«Наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал»,— признался Григорьев-Апполонов в новом интервью «СтарХиту».

48-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 34-летняя Мария Банкова воспитывают двоих сыновей — Ивана и Артемия. «Они сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме», — поделился артист.

Сейчас Андрей, по всей видимости, открыт для новых отношений. В представительницах противоположного пола он ценит «красоту, сексапильность, чувство юмора». А в основе своих отношений хотел бы видеть взаимность и доверие: «Считаю, что наш долгий брак с Машей основывался на любви и уважении».

Впрочем, из его слов можно сделать и другой вывод: «Мы, мужики, не можем простить, наверное, только измены. Хотя... И измену можем простить».

Как считаете, есть ли будущее у распавшейся пары?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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