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«Время беспощадно»: фанаты не узнали Григорьева-Аполлонова в новом видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей отдыхает

Фото: Instagram
Артист разместил ролик с признанием в любви к России.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов поделился с подписчиками новым видео, которое он снял 12 июня.

«С ДНЁМ РОССИИ! Люблю свою Родину! Мир всем!», - поздравил певец (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В комментариях под постом Андрея разгорелась нешуточная перепалка. Одни написали, что не узнали 48-летнего артиста и отметили, что он подурнел. Другие принялись защищать любимого певца и посоветовали критикам посмотреть на себя в зеркало.

«Иванушки International» в 1999 году

«Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой»,

«Люди, какие Вы злые однако! Человек радостью делится с Вами же. Росли все на песнях Иванушек, можно и поуважительней отнестись»,

«кому не нравится отпишитесь от него. Что за выпады? Вам какое дело, до его ногтей? За собой смотрите!»,

«время беспощадно»,

«Рыжий ты такой страшный. Не делай так больше»,

«Вот зашла не поленилась на страничку тех «аленделонов» и «прЫнцесс»,кто пишет что Андрю страшный....там шнобеля у мужиков,лошадиные лица,у девки зубы кривые ,щеки до плечей ,вот честно ...и сказать им нечего,итак жизнью обижены)))Андрею 48 лет,он в свои года шпагат вертикальный делает,заряжает всех позитивом и добром ,поёт без фанеры!Не заездится,никому не откажет в фото...вот этим и красив человек!!!!», - разгорелись нешуточные споры.

Андрей Григорьев-Аполлонов

Поклонники группы отметили, что каждый человек показывает то, чем он наполнен, а «Иванушки» до сих пор дарят позитив.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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