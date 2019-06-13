«Время беспощадно»: фанаты не узнали Григорьева-Аполлонова в новом видео

«Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой»,

«Люди, какие Вы злые однако! Человек радостью делится с Вами же. Росли все на песнях Иванушек, можно и поуважительней отнестись»,

«кому не нравится отпишитесь от него. Что за выпады? Вам какое дело, до его ногтей? За собой смотрите!»,

«время беспощадно»,

«Рыжий ты такой страшный. Не делай так больше»,

«Вот зашла не поленилась на страничку тех «аленделонов» и «прЫнцесс»,кто пишет что Андрю страшный....там шнобеля у мужиков,лошадиные лица,у девки зубы кривые ,щеки до плечей ,вот честно ...и сказать им нечего,итак жизнью обижены)))Андрею 48 лет,он в свои года шпагат вертикальный делает,заряжает всех позитивом и добром ,поёт без фанеры!Не заездится,никому не откажет в фото...вот этим и красив человек!!!!», - разгорелись нешуточные споры.