Жена Михаила Боярского раскрыла детали о его пневмонии после вакцинации

Некоторое время назад в Петербурге экстренно госпитализировали Михаила Боярского. Известно, что в больницу он попал в связи с ухудшением самочувствия, причем на этом настояла его жена. Кстати, коронавируса у звезды быть не могло, так как какое-то время назад он уже вакцинировался. Знаменитости поставили диагноз - пневмония. А после необходимого лечения актера отпустили домой.

Избранница народного артиста рассказала о его самочувствии после перенесенной болезни. «Его госпитализация не связана с прививкой», — утверждает Лариса Луппиан в беседе с журналистами.

Женщина рассказала, что сейчас за ее звездным мужем наблюдает врач, который регулярно навещает их семью. Но в целом, по ее словам, Михаил чувствует себя хорошо. «Муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке», — заявила жена отца Елизаветы Боярской.

К слову, до этого мы писали, что Наталья Бочкарева рассказала о хирургических вмешательствах во внешность. Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что относится к пластическим операциям положительно. При этом, актриса добавила, что, по ее мнению, все должно быть в меру и вовремя.