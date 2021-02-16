В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

В Петербурге экстренно госпитализировали Михаила Боярского. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке со ссылкой на супругу артиста Ларису Луппиан.

Диагноз артиста точно не известен – у него предполагают неуточненную пневмонию. Артист почувствовал себя плохо, у него поднялась температура.

Коронавируса у Боярского быть не должно – 10 дней назад он сделал прививку. Нынешнее состояние может быть реакцией на препарат.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — сообщила Лариса Луппиан.

Сам Боярский находится в сознании и в телефонном разговоре уточняет, что чувствует себя хорошо, и даже злиться на свою супругу за то, что она отправила его в больницу.

«У него была температура и слабость. Он не в ковидном отделении лежит. Возможно, это реакция на погоду, мы не знаем. Он обследуется. Звонит и проклинает, что жена отправила его в больницу», — рассказала его супруга местному изданию 78.ru.

Ранее Боярского разыскивали судебные приставы – артист задолжал небольшую сумму, 3 тысячи рублей.

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