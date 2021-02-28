Наталья Бочкарева рассказала о хирургических вмешательствах во внешность: «Я не против пластики»

Артистка приняла участие в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Там Наталья поведала, что сама пока что не собирается ложиться под нож специалистов. По словам звезды, ей рано что-либо менять в своей внешности.

Знаменитость рассказала, что она делала лишь коррекцию груди, но импланты не вставляла, а лишь немного изменила форму. «Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала. По лицу тоже. Я хочу еще родить детей, но странно кормить ребенка, если будет что-то инородное», — отметила Бочкарева.