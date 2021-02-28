Наталья Бочкарева рассказала о хирургических вмешательствах во внешность: «Я не против пластики»
Фото: @natalia_bochkareva_official/Instagram
Артистка приняла участие в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Там Наталья поведала, что сама пока что не собирается ложиться под нож специалистов. По словам звезды, ей рано что-либо менять в своей внешности.
Знаменитость рассказала, что она делала лишь коррекцию груди, но импланты не вставляла, а лишь немного изменила форму. «Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала. По лицу тоже. Я хочу еще родить детей, но странно кормить ребенка, если будет что-то инородное», — отметила Бочкарева.
Известно, что совсем недавно Наталья планировала сделать ринопластику, но позже, изучив тему глубже, решила отказаться от этой идеи.
«У меня есть горбинка… В 20-летнем возрасте я почему-то настолько заморочилась, пока не увидела, как выглядит эта процедура. Узнала, что по исправлению носа могут зацепить мозг, потому что это все делается напильниками. Это ужасно! Сейчас для себя открыла массаж для лица, прохожу курсами», — призналась звезда сериала «Счастливы вместе».
Фото и видео: @natalia_bochkareva_official/Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!