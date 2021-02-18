Михаил Боярский рассказал о своем состоянии после госпитализации

Михаил Боярский, которого вчера выписали из больницы, рассказал о своем самочувствии. Оказалось, что артист чувствует себя хорошо, и даже собирается принять участие в спектакле сегодня вечером.

«Все хорошо! Всем Спасибо! Сегодня встречаемся на спектакле @lensovet_theatre Не болейте! Ваш М.Б.», – написал в своем блоге Боярский.

В больницу Боярский попал несколько дней назад в связи с ухудшением самочувствия, причем на этом настояла его супруга. Вчера артиста уже отправили домой, а о его состоянии рассказал его сын.

Известно, что коронавирус у Боярского опровергли. Также он оказался в той же петербургской больнице, где ранее находилась Алиса Фрейндлих с коронавирусом. Актрисе удалось справиться с болезнью, и сейчас она приходит в себя уже дома.

Сам Боярский тоже старался соблюдать осторожность во время пандемии. При этом в отличие от многих российских и зарубежных артистов он не жаловался на финансовые затруднения, и признавался, что мог бы пойти работать водителем такси в случае необходимости.

А если бы артистам предложили финансовую помощь от государства, Боярский, по его словам, скорее всего от нее бы отказался.

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