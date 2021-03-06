Жасмин впервые после громкого скандала показала мужа, который находится в розыске
Фото: @jasmin/ Instagram
Звезда показала редкие фотографии и трогательно подписала публикацию. «С днем рождения, мой любимый и единственный! Не перестаю благодарить судьбу за нашу встречу, за то тепло и заботу, которым ты окружаешь меня и детей каждый день, за наших Маргариточку и Мирона, которым передались твои самые лучшие черты, за то, что мы понимаем друг друга с полуслова и без слов, за то, что ты для нас просто самый лучший! Любим, обожаем, сегодня твой день!», — нежно обратилась к супругу знаменитая брюнетка.
Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, обвиненный в хищении миллиарда долларов и скрывающийся от правосудия сегодня отмечает 34-летие. Напомним, что в 2017-м Шора приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Супругу звезды запретили выезд из страны. Однако уголовное дело не помешало мужу Жасмин стать депутатом парламента Молдавии.
Фото: Instagram
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